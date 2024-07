Mascații de la Serviciul de Informații și Securitate (SIS), impreuna cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfașurat joi percheziții in Parlamentul Republicii Moldova. Acțiunile se desfașoara in cadrul unui dosar pentru tradare de patrie, vizat fiind Ion Creanga, șeful Direcției juridice a Parlamentului, care este suspectat de aceasta infracțiune grava. […] The post Descinderi in Parlamentul de la Chișinau: Percheziții in cazul de tradare de patrie appeared first on Puterea.ro .