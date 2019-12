Descinderi în forță în vestul țării - 10 persoane au fost reținute! Ce au ridicat mascații în urma perchezițiilor Peste 3.000.000 de țigari au fost confiscate și 10 persoane au fost reținute, in urma a 34 de percheziții facute de polițiștii de la transporturi din Timișoara, la persoane banuite de contrabanda, scrie Mediafax. Perchezițiile s-au facut marți in județele Timiș și Arad, intr-un dosar penal de contrabanda. Situație sumbra pentru Romania! Gradul de indatorare a firmelor romanești este cel mai ridicat la nivel european Activitațile au beneficiat de sprijinul polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Timiș și Arad, jandarmilor din cele doua județe și Biroului Vamal Timișoara. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de indatorare a firmelor din Romania este cel mai ridicat la nivel european, in condițiile in care creșterea capitalului firmelor din ultimul an (+14 la suta) nu a reușit sa compenseze in totalitate avansul inregistrat de datoriile acestora (+17 la suta), arata BNR.BNR a prezentat…

- Noi detalii despre perchezițiile efectuate de ofițerii CNA și procurorii anticorupție in cadrul unor dosare pornite pentru fapte de corupție . Astfel, in urma descinderilor, sefa Directiei Patrimoniu din cadrul Directiei generale economie, reforme si relatii patrimoniale a Consiliului municipal Chisinau,…

- Aseara, spre miezul nopții, conform surselor noastre, procurorii DNA Timișoara au decis sa faca primele rețineri in cazul perchezițiilor care au vizat și PSD Arad. Cristian Ispravnic, Elisabeta Miuțescu, Mirel Pascu, Mircea Lucaciu, Cristian Horgea și Anca Stoenescu au fost reținuți și urmeaza sa fie…

- Procurorii DNA au descins, luni dimineata, la sediul PSD Arad, unde fac perchezitii, intr-un presupus caz de coruptie care l-ar viza si pe seful Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara , Cristian Ispravnic, consilier judetean social-democrat in...

- Patru persoane banuite ca au cultivat cannabis in Spania și apoi au adus și vandut drogurile in Romania au fost reținute la Calarași.Polițiștii din Calarași și DIICOT au organizat un flagrant și apoi noua perchezițiiin localitatea Dorobanțu din Calarași și in orașul Constanța, fiind vizate…

- Arad. Un lucru este cert, șoferii din Romania sunt mai presus de orice lege, fie ea din Codul Rutier, fie cea a bunului simț. Nu toți, ci marea majoritate, aceasta afirmație fiind susținuta și de polițiștii rutieri din cadrul IPJ Arad, care in ultimele 24 de ore au aplicat 212 sancțiuni contravenționale,…

- Activitatea unui grup infractional, specializat in circulația ilegala a drogurilor, in proporții deosebit de mari, in scop de instrainare și de contrabanda in Federația Rusa, a fost anihilata de procurorii PCCOCS.