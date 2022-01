Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a anunțat, vineri, ca se fac percheziții in Capitala și Ilfov intr-un dosar privind vanzare de bunuri contrafacute, printre care parfumuri, ceasuri, haine, toate fiind inscripționate cu numele unor marci celebre, insa in realitate, contrafacute. Pana la acest moment au fost ridicate…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care se acorda persoanelor fizice pana la 20.000 lei pentru instalarea de fotovoltaice, se lanseaza oficial pe data de 22 decembrie 2021, anunța Ministerul Mediului. Persoanele fizice interesate se pot adresa instalatorilor validați in vederea inscrierii in program…

- Noua percheziții sunt efectuate joi dimineața, la sediul unor societați comerciale și locuințe din Pitești și Mioveni, la persoane banuite de fapte de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. „Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada august-noiembrie 2021, doua femei,…

- Traficul prin punctul de intrare in tara a fost blocat, marți dimineața, atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din tara, iar vehiculele dirijate spre Punctul de trecere a frontierei Bors ll, pentru ca la Vama Borș I are loc o acțiune comuna a procurorilor din Romania si Ungaria,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit, luni seara, noi reguli de aplicare a masurii carantinei pentru persoanele care ajung in Romania in perioada 10 decembrie – 8 ianuarie. Persoanele care nu sunt vaccinate, testate sau nu au trecut prin boala in ultimele sase luni intra in…

- Persoanele care vin in Romania din țari din afara UE trebuie sa prezinte un test PCR, iar cele nevaccinate intra in carantina timp de zece zile. Dupa o ședința care a durat mai bine de 4 ore la Guvern, autoritațile au anunțat ca s-au decis o serie de masuri, dupa confirmarea a doua cazuri cu […] The…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila și secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat au declarat, sambata, dupa intalnirea de urgența convocata la Guvern, in contextul apariției noii tulpini africane a coronavirusului, in cadrul conferinței de presa de la la Palatul Victoria, ca CNSU a adoptat o hotarare…

- Mai multe percheziții au loc, joi dimineața, intr-o ancheta in care zeci de polițiști de la Brigada de Poliție Rutiera București sunt suspectați ca ar fi luat mita. Perchezițiile au loc la sediul Brigazii de Poliție Rutiera București, dar și la locuințele unor polițiști. Ancheta vizeaza fapte de corupție…