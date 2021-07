Stiri pe aceeasi tema

- Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pun in aplicare 5 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetul Iasi.

- Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, joi dimineata, cinci mandate de perchezitie in Capitala si judetul Iasi. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, activitatile…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza mai multe percheziții in București și Iași la reprezentanții unor societați comerciale care au omis inregistrarea unor venituri de 27 de milioane de dolari pentru a nu plati taxele catre stat. ”La aceasta ora polițiști…

- Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, au efectuat miercuri patru perchezitii domiciliare, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, efectueaza miercuri 14 perchezitii domiciliare, in Capitala si in judetul Ilfov, la Universitatea

- Procurorii Parchetului General efectueaza, joi, 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete la persoane fizice si la sediile unor persoane juridice, care sunt cercetate pentru evaziune fiscala, spalare de bani, vatamare corporala, fals intelectual si exercitarea fara drept a unei…

- Sase perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti, Prahova si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor in legatura cu achizitii intracomunitare de utilaje de constructii, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 25 de milioane de lei. Serviciul de Investigare…

- Astazi, 06.05.2021, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pune in aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara și 17 mandate de aducere, in Bucuresti, și județele Prahova și Ilfov, intr-un dosar privind…