- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. ”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

- Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Politistii au descins, luni, la cinci adrese din judetele Teleorman, Ilfov si in Bucuresti, fiind cautate 3 persoane acuzate ca au pacalit mai mulți oameni de la care au primit bani pentru construcția unor case. ”Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie-iunie 2022, la diferite intervale de…

- VIDEO| „FABRICA” de permise false: Perchezitii in Alba la persoane banuite de fals in inscrisuri oficiale șI instigare la fals „FABRICA” de permise false: Perchezitii in Alba la persoane banuite de fals in inscrisuri oficiale șI instigare la fals Astazi, 12 iulie, politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza marți, 12 iulie, 50 de perchezitii domiciliare. Dintre acestea, 34 sunt in județul Alba, cinci in județul Hunedoara,…