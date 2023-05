Sunt audieri in Bucuresti la aceasta ora, intr-un caz de inselaciune, uz de fals si fals in declaratii. Zeci de mamici sunt banuite ca au luat ilegal indemnizații de creștere a copilului. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 vor pune in aplicare 58 de mandate de aducere (55 in București, 3 in județul Ilfov), emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, uz de fals și fals in declarații. In perioada 2020 – 2021, persoanele banuite ar fi indus in eroare o instituție publica…