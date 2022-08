Descinderi DNA de amploare la Poșta Română Maine dimineața, procurorii DNA vor perturba foarte mult activitatea uneia dintre cele mai mari companii ale statului roman, iar impactul va fi devastator. Potrivit informațiilor noastre, procurorii DNA vor descinde maine, la primele ore ale dimineții, la mai multe locații ale Companiei Naționale Poșta Romana. Descinderile vizeaza anumite contracte de prestari servicii incheiate de Poșta Romana in ultimii doi ani, dar și anumite decizii controversate ale conducerii acestei companii. In plus, verificarile DNA au la baza și un raport al Curții de Conturi a Romaniei, dupa cum se poate observa din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a precizat ca cei de la Curtea de Conturi au fost in control la primarie, pentru a doua oara in mai putin de un an. Ea a adaugat ca nu are nimic de ascuns, insa „timpul petrecut cu inspectorii blocheaza o mare parte din activitatea functionarilor”, care a mai…

- Daniel Tudorache, fostul Primar al Sectorului 1, este urmarit penal de DNA intr-un dosar legat de aprobarea noilor tarife ale Romprest, au anunțat joi procurorii anticorupție. Procurorii susțin ca prejudiciul creat Sectorului 1 din București este de 944 milioane de lei.Daniel Tudorache este acuzat de…

- Regulamentul de inchiriere al bazelor sportive gestionate de instituții ale statului ar putea fi publice, permițand astfel accesul larg. Proiectul de lege ce prevede acest fapt are la baza o analiza a Curții de Conturi despre modul de administrare a celor 227 de baze sportive deținute de statul roman,…

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Marian Enache, a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Justitiei in care afirma ca isi doreste „o deschidere mai mare” a institutiei in raport cu celelalte autoritati publice si cu reprezentantii tuturor profesiilor juridice. „In prima duminica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca sunt in jur de 320 de mari companii in Romania cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro, iar acestea platesc in medie cam 0,8% impozit pe profit, mai putin decat platesc microintreprinderile. „Sunt in jur de 320 de mari companii…

- Astazi, ample percheziții sunt efectuate de ofițerii IPJ in Buzau și București, la persoane banuite de proxenetism, trafic cu țigari de contrabanda, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și braconaj. „In ziua de 8 iunie a.c., in vederea combaterii și contracararii actelor infracționale…

- Procurorii DNA au reținut un inspector din cadrul ANAF, Direcția Generala Antifrauda Fiscala, sub acuzația de luare de mita. Tribunalul Cluj a dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile. Procurorii DNA Cluj au transmis, luni, ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24…

- Procurorii anticorupție de la Chișinau, cu sprijinul ofițerilor SIS și CNA, au efectuat in cursul zilei de azi mai multe percheziții acasa la fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. De fapt, pentru deplina corectitudine, nu doar acasa la acesta, ci și la alte adrese cu care ar putea sa…