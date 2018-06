Descinderi DIICOT la traficanți de droguri. Cum opera gruparea Intervenție in forța a „mascaților”, care au anihilat, azi-dimineața, o grupare din Hunedoara formata din aproximativ 10 tineri care se ocupau cu trafic de droguri de risc. Procurorii DIICOT Hunedoara au efectuat zece percheziții domiciliare in municipiul Hunedoara, intr-un dosar de trafic de droguri de risc și ”efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea […] Articolul Descinderi DIICOT la traficanți de droguri. Cum opera gruparea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție in forța a „mascaților”, care au anihilat, azi-dimineața, o grupare din Hunedoara formata din aproximativ 10 tineri care se ocupau cu trafic de droguri de risc. Procurorii DIICOT Hunedoara au efectuat zece percheziții domiciliare in municipiul Hunedoara, intr-un dosar de trafic de droguri…

- Gruparea de tip mafiot, bazata pe relatii de familie, cunoscuta in lumea interlopa sub denumirea de „Stoaca”, a intrat in vizorul DIICOT. Miercuri dimineața au avut loc mai multe percheziții la gruparea care și-a intins tentaculele pana la Cluj. Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu ofiteri…

- Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Calarasi au efectuat, miercuri dimineata, 5 perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de trafic de persoane. Anchetatorii spun ca membrii grupului, format din 7 suspecti, au…

- Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Ialomita au efectuat 5 perchezitii domiciliare intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari fata de un grup infractional organizat care in perioada 2017 - 2018 a comercializat droguri de risc si substante cu efect psihoactiv in municipiul Fetesti si a comunelor…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața pentru anihilarea uneia dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri de risc și mare risc care aproviziona studenții. Polițiștii de la...

- Un numar de 18 persoane au fost aduse joi la sediul din Deva al DIICOT Hunedoara pentru audieri intr-un dosar care face referire la traficul de droguri de risc si de mare risc, cazul fiind instrumentat de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT. Politistii…

- Politistii au facut 18 perchezitii in patru judete din Romania si cinci perchezitii in Austria pentru destructurarea unei retele de trafic de migranti constituita de un cetatean pakistanez si sprijinita de lucratori de politie din Vama Nadlag. Din grupare fac parte cel putin 15 cetateni romani, anchetatorii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Oradea au efectuat 13 perchezitii domiciliare si au organizat o actiune de prindere in flagrant delict, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Oradea, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in trafic de droguri…