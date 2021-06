DIICOT și polițiștii de la crima organizata din Constanța au descins in dimineața zilei de joi, 17 iunie, la membrii clanului Raim. Anchetatorii au descoperit ca aceștia erau implicați in infracțiuni grave. 44 de percheziții au avut loc la clanul Raim din Mangalia, acuzat de camatarie și proxenetism in Germania și Austria. Sumele de bani […] The post Descinderi DIICOT la clanul Raim din Mangalia: 25 de persoane duse la audieri first appeared on Ziarul National .