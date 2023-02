Descinderi de amploare. Se fac peste 80 de percheziții în 15 județe și în Capitală! Polițiștii fac, joi, peste 80 de percheziții pentru investigarea unor infracțiuni din domeniul silvic și infracțiuni informatice, anunța IGPR. Peste jumatate dintre aceste descinderi au loc in județul Suceava – e vorba de nu mai puțin de 55 de percheziții. Din cate au anunțat reprezentanții Poliției, din cele 83 de percheziții domiciliare, cinci se fac […] The post Descinderi de amploare. Se fac peste 80 de percheziții in 15 județe și in Capitala! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

