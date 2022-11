Poliția portugheza a reținut 35 de suspecți intr-un dosar de trafic de persoane. In cadrul operațiunii de amploare au fost vizați presupuși infractori care faceau trafic cu persoane din Romania și din țari africane și asiatice. 35 de persoane suspectate de implicare in traficul de persoane au fost arestate in cadrul unei operațiuni de amploare la care au participat aproximativ 400 de polițiști in regiunea Alentejo din sudul Portugaliei, a anunțat miercuri poliția portugheza, scrie Mediafax.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro…