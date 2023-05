Descinderi ale ­poliţiştilor prahoveni la ­persoane ­bănuite de săvârşirea ­infracţiunii de furt calificat Ieri dimineata, lucratori de la Secția Rurala Cocoraștii Colț, cu sprijinul oamenilor legii din Blejoi, au pus in executare un mandat de percheziție , intr-o comuna din județul Dambovița, la domiciliul a doi tineri cu varstele de 21, respectiv 23 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova, „in perioada martie-mai 2023, cei doi tineri ar fi savarșit mai multe fapte de furt de combustibil din rezervoarele mai multor camioane auto parcate pe raza comunei Ariceștii Rahtivani. Prejudiciul cauzat in urma activitații… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

