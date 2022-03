Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, politistii Sectiei nr.1 de Politie Ploiesti au efectuat opt percheziții domiciliare, intr-un dosar de proxenetism. Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, informeaza ca descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti, in orasele Buzau, Craiova si Pantelimon, precum si in doua…

- Politistii Sectiei nr.1 de Politie Ploiesti au efectuat, joi dimineata, opt perchezitii domiciliare intr-un dosar de proxenetism, 11 persoane urmand sa fie duse la audieri, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Conform sursei citate, descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti,…

- Inca de la primele semnale de creștere a volumului solicitarilor de pașapoarte, pentru evitarea supraaglomerarii la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, Direcția Generala de Pașapoarte a recomandat instituțiilor prefectului, in cadrul carora sunt organizate serviciile publice comunitare…

- Soferii sunt sfatuiti sa evite manevrele riscante Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 18:45, se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din…

- Potrivit meteorologilor, de miercuri seara, ora 21:00, pana joi, la ora 3:00, in Bucuresti si in judetele Vrancea (zona joasa), Galati, Braila, Ialomita, Arges (zona joasa), Buzau (zona joasa), Prahova (zona joasa), Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita (zona joasa), se va semnala ploaie slaba…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de burnita si polei pentru Capitala si 13 judete din Muntenia si Moldova, dar si de ceata, pentru judetul Harghita, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, de miercuri seara,…

