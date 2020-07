Descinderi ale poliţiştilor în județul Bacău Politistii de investigatii criminale au organizat, luni, o ampla actiune la nivel national in urma careia au fost ridicate 37 de motoare de ambarcatiuni provenite din furturi de pe teritoriul Suediei, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, subcomisarul Gabriela Ciobanu, potrivit unui comunicat de presa remis, marti, AGERPRES. Actiunea a venit in continuarea unei anchete pe care IPJ Bacau a demarat-o in toamna anului trecut, intr-un dosar de criminalitate transfrontaliera, in care mai multi cetateni romani sunt cercetati pentru furtul a numeroase motoare de ambarcatiuni din Suedia, pe care… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

