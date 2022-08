Stiri pe aceeasi tema

- Un grup care lupta pentru protejarea intimitatii persoanelor din Franta acuza Google ca incalca legile Uniunii Europene cand afiseaza in aplicatiile Gmail reclame care iau formatul mesajelor electronice.Grupul francez noyb a depus o plangere oficiala la Autoritatea Franceza pentru Protectia…

- Bianca Dragușanu a gasit 21.000 de euro, intr-o sacoșa, la Mall Baneasa, miercuri, 24 august.Fosta asistenta TV a sunat la poliție imediat și a reușit sa gaseasca persoana care a pierdut banii, intrucat langa bani se aflau și actele acesteia.„Ma aflu in Mall Baneasa cu prietena mea.…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au descins miercuri dimineața la trei adrese din București, Ilfov și Prahova. Perchezițiile…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Botoșani au facut percheziții la șapte adrese din județul Botoșani, la persoane banuite de punere in circulație de moneda straina și inșelaciune.”Din cercetari a reieșit ca, in perioada martie – iulie 2022, trei barbați, cu varste…

- Un vlogger american care s-a mutat recent in Mamaia posteaza pe contul sau de TiTok filmari in care lauda zona și prețurile.Din denumirea contului sau, "Oops, I moved again", se ințelege ca obișnuiește sa se mute des. In descriere, americanul menționeaza ca și-a lasat cei 200.000 de dolari…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se inchide la un an și jumatate de la inființare.”Pandemia și vaccinarea vor ramane un capitol unic in viața fiecaruia dintre noi. In Romania, efortul național pentru vaccinarea impotriva COVID 19 a fost…

- Inotatorul David Popovici, dublu campion mondial de seniori, la 100 si 200 m liber, a fost emotionat de primirea facuta la revenirea in tara, duminica seara, la Salonul Oficial al Aeroportului International ''Henri Coanda'' din Otopeni, le-a multumit tuturor romanilor care l-au urmarit la Mondialele…

- DRDP Brasov lucreaza, cu mai multe utilaje, pentru deszapezirea Transfagarasanului, pentru ca soseaua sa poata fi deschisa turistilor in 2022 mai repede decat in anii trecuti.Se estimeaza ca drumul montan va putea fi deschis in aproximativ doua saptamani, adica in jurul datei de 15 iunie,…