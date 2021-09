Stiri pe aceeasi tema

- Armin Laschet, candidatul conservatorilor germani in alegerile ce vor avea lor luna aceasta si care vor decide cine ii va succeda cancelarului federal Angela Merkel, a cerut sambata ca rivalul sau social-democrat Olaf Scholz sa formuleze scuze pentru criticile aduse unei anchete asupra spalarii de…

- Procurorii germani au anuntat joi ca au confiscat documente la Ministerul de Finante si Ministerul de Justitie ca parte a unei anchete privind o posibila obstructionare a justitiei de catre o agentie guvernamentala care este responsabila de investigarea spalarii banilor, relateaza Reuters și Agerpres.…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

- Guvernul de la Berlin estimeaza ca in Afganistan se mai afla intre 10.000 si 40.000 de afgani care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare si care au dreptul sa fie evacuati in Germania daca se considera in pericol, a indicat marti cancelarul Angela Merkel, transmite Reuters. Vorbind…

- Tesla spera sa fabrice primele automobile la gigafabrica din Gruenheide, de langa Berlin, in octombrie, a declarat vineri fondatorul companiei americane, Elon Musk, transmite Reuters. Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din…

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si în gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.…