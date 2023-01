Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii federali americani au confiscat in aceasta luna active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, in mare parte sub forma de actiuni Robinhood. Fondatorul este acuzat ca a furat miliarde de dolari de la clientii FTX . FTX este o companie in faliment care…

- Prețul la semințele de floarea soarelui ar urma sa creasca, incepand cu luna februarie, pentru ca procesatorii au nevoie de materie prima, insa nu se va mai atinge niciodata un preț de 1.150 dolari pe tona, cum s-a intamplat in martie 2022, susține Cezar Gheorghe, analist expert pe piața cerealelor.…

- Statul roman datora OMV-ului peste 400 de milioane de euro la finalul anului 2020! Datoriile veneau din cheltuieli de mediu pe care, potrivit contractului de privatizare, compania trebuie sa le recupereze de la autoritațile romane. Statul roman este obligat ca, pentru o perioada de 15 ani, sa despagubeasca…

- Un nou raport de investigație dezvaluie amploarea finanțarii oferite de rețeaua de granturi a lui George Soros grupurilor de lobby anti-poliție de extrema stanga din America (dar numai acolo?!). ONG-urile aflate sub umbrela Open Society Foundations (Fundația pentru o Societate Deschisa, prezenta și…

- Patronul FCSB, Gigi Becali a reacționat dur dupa ce Austria a „interzis” aderarea Romaniei la Schenghen: ”Eu o sterg, Austria, de pe globul pamantesc. Nu mai vreau sa aud de Austria. Daca e sa ajung undeva, eu o ocolesc.” „Eu o sterg, Austria, de pe globul pamantesc. Nu mai vreau sa aud de Austria.…

- Pensionarii peste 60 de ani cu pensii mai mici de 2.000 de lei vor primi, anul viitor, un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor, a anunțat ministrul Muncii Marius Budai. Acesta spune ca ajutorul va fi imparțit in doua tranșe, de cate 700 de lei fiecare, impactul bugetar fiind de 5 miliarde…

- One United Properties, principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultima generație din Romania, raporteaza o cifra de afaceri consolidata de 908,8 milioane de lei in primele noua luni ale anului 2022, in creștere cu 45% fața de aceeași perioada a anului…

- Fostul edil al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, așteapta cu sufletul la gura decizia judecatorilor privind procesul in care a fost condamnat, pe fond la 4 ani și 9 luni de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 1,4 milioane de euro.…