Acțiune revoltatoare intr-o școala din Ilfov. Mai mulți polițiști au intrat intr-o sala de clasa si, fara sa se prezinte și sa dețina un mandat, i-au percheziționat pe elevi. Acest control a avut loc in urma cu doua saptamani și intreaga scena a fost surprinsa pe camerele de luat vederi. Cațiva polițiști din județul Ilfov […]