Descindere la membri ai clanului Cârpaci, suspectați de fraude de milioane cu fonduri europene pentru livezi bio fictive Ao fost percheziții DNA la membri ai clanului Carpaci din Timiș și Caraș-Severin, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Potrivit surselor, prejudiciul ar fi de jumatate de milion de euro. Procurorii anticorupție vizeaza membrii clanului Carpaci care, pe parcursul ultimilor ani, ar fi obținut fonduri europene destinate finanțarii agriculturii ecologice folosindu-se de acte false și, de asemenea, ar fi beneficiat de sprijin din partea organismelor de control din Romania. Suspecții ar fi creat un sistem de firme și de persoane fizice autorizate care ar fi obținut finanțare in valoare de peste… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

