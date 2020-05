Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de pompieri Jibou, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) ''Porolissum'' Salaj, a fost solicitata sa intervina, in cursul nopții de vineri spre sambata, 15-16 mai, la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Cristoltel

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a reunit la sediul MAI de la ora 20.00, in prima ședința sub conducerea premierului Ludovic Orban. Comitetul a decis instituirea starii de alerta in Romania pentru prima data in istoria țarii.

- Cautarile celor doi barbati prinsi sub daramaturi, miercuri, la fosta exploatare miniera Uricani, din Valea Jiului, dupa ce un turn de extractie a carbunelui s-a prabusit, s-au oprit peste noapte, ele urmand sa fie reluate joi dimineata. "In ciuda eforturilor sustinute ale pompierilor salvatori si ale…

- Deputatul Takashi Takai, care a fost surprins intr-un club de noapte in plina stare de urgenta sanitara in Japonia, a fost expulzat din partidul sau, relateaza miercuri EFE.Takai, in varsta de 50 de ani, care petrecerea intr-un club de noapte din districtul Kabukicho, dupa declararea starii…

- La finalul ședinței, președintele domnul Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa.„Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca e nevoie de masuri suplimentare ca sa ingradim raspandirea infectiei.Se introduc noi restrictii de circulatie.Ce a fost recomandare devine o obligatie…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, sambata, o declarație de presa, la Cotroceni. Iata principalele declarații:"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care si pana acum…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența convocat, duminica seara, la sediul MAI a decis ca zborurile spre și dinspre Italia sa fie suspendate. Iata ce au declarat ministrul Marcel Vela și ministrul Lucian Bode

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…