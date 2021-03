Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a anunțat, joi dimineața, ca se fac verificari in cazul percheziției efectuate, ieri, la Clinceni, județul Ilfov, dupa ce mascații au intervenit la adresa greșita. Descinderea facea parte dintr-o acțiune ampla, in toata țara, a Direcției Transporturi de la Poliția Romana, și de fapt polițiștii…

- Conducerea Poliției Romane a dispus verificari, prin specialiștii Direcției Control Intern, dupa ce polițiștii din cadrul Poliției Transporturi au greșit adresa la o descindere și au intrat in casa peste doua femei. Superiorii au anunțat ca se vor lua masurile care se impun in acest caz. Mai mulți…

- Imagini de groaza au fost filmate miercuri dimineața, in jurul orei 05:00, in județul Ilfov. O femeie și fiica ei s-au trezit in casa cu mai mulți polițiști care greșisera destinația. Femeile au fost amenințate cu pușca și, mai mult, ca le va fi omorat cainele. Prin ce drama trecusera mama și fiica…

- O femeie din Clinceni, județul Ilfov, a susținut pe o filmare publicata de ziare.com ca ea și fiica ei au fost trezite noaptea de „mascați”, care au facut o descindere la adresa greșita. „Așa-zișii aparatori ai oamenilor de rand au greșit adresa. Eu am fost bruscata. Mi-au pus arma in piept, au vrut…

- O descindere greșita a polițiștilor a bagat in sperieți o femeie și pe fiica acesteia. Totul s-a intamplat miercuri dimineața, in Clinceni, Ilfov, cand mascații au intrat in alta curte decat trebuia. Descinderea facea parte dintr-o acțiune ampla, in toata țara, a Direcției Transporturi de la Poliția…

- Femeia de 33 de ani din Milano a facut greșeala sa accepte o intalnire cu fostul iubit, un marocan de 25 de ani. La scurt timp, lucrurile au degenerat pe fondul geloziei, iar barbatul a inceput sa o loveasca. Pentru ca nu putea sa paraseasca locuința, femeia a strigat altfel dupa ajutor: a comandat…

- O femeie a murit și aproape 50 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata intr-un bloc din orașul Baia Mare. Incidentul a avut loc intr-un bloc din cartierul Vlad Țepeș, intr-un apartament in care locuia o femeie singura, in varsta de 80 de ani. Victima…

- O femeie care se afla internata in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a spitalului Victor Babes din Capitala a murit, joi, dupa ce a fost dezintubata, din greșeala, de un angajat al spitalului, indica surse Antena 3. Brancardierul ar fi trebuit sa ia din salon un pacient care decedase cu putin…