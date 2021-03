Descindere greșită a polițiștilor la o femeie din Clinceni. „Au vrut să-mi împuște câinele” O femeie din Clinceni, județul Ilfov, a susținut pe o filmare publicata de ziare.com ca ea și fiica ei au fost trezite noaptea de „mascați”, care au facut o descindere la adresa greșita. „Așa-zișii aparatori ai oamenilor de rand au greșit adresa. Eu am fost bruscata. Mi-au pus arma in piept, au vrut sa-mi impuște cainele. Sunt vanata pe maini, țineau de mine, voiau sa-mi impuște cainele in cap. Voiau sa plece fara sa-mi spuna de ce fac asta”, a susținut femeia, conform ziare.com . Proprietara i-a urmarit pe cei din forțele speciale in timp ce aceștia plecau și le-a cerut, țipand, sa ii explice… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

