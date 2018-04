Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala americana (FBI) a perchezitionat luni birourile din New York ale lui Michael Cohen, avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, si a confiscat documente, a anuntat intr-un comunicat avocatul lui Cohen, citat de AFP. Aceasta operatiune a avut loc "in…

- Presedintele american Donald Trump l-a demis pe David Shulkin, secretarul SUA pentru Veterani, in locul acestuia nominalizandu-l pe amiralul Ronny Jackson, medicul personal al liderului de la Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- Elliott Broidy este cel care a semnat invitația pentru Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu pentru a participa in ianuarie 2017 la ceremonia de investire a președintelui american Donald Trump, iar acest eveniment a insemnat o mare oportunitate pentru afacerile sale, scrie The New York Times. De altfel,…

- Un grup de senatori democrati din SUA i-au scris presedintelui american Donald Trump pentru a-l atentiona ca un eventual ordin de lansare a unui atac militar preventiv impotriva Coreei de Nord ar fi lipsit de baze legale fara autorizare din partea Congresului, informeaza marti Xinhua. "Ca multi altii,…

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Avocatii…

- Muzeul Guggenheim din New York a refuzat o cerere din partea Președintelui SUA Donald Trump sa imprumute o pictura de Van Gogh. Insa, in schimb, reprezentanții instituției de cultura i-au oferit lui Trump un vas de toaleta din aur.