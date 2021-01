Potrivit situației oficiale prezentate de Grupul de Comunicare Strategica, doar in cinci județe din Romania incidența cazurilor depașește cifra 2 dintre care iese in evidența județul Timiș cu incidența 3,08 la 14 zile. In aceste condiții, mai ales in județele unde incidența este sub 1 sau in jurul valorii de 1, s-ar putea deschide școlile pentru a mai salva cate ceva din procesul de educație al copiilor noștri. In Vrancea avem incidența de 0,6, in Salaj este 1,01, in Satu Mare este 1,08, in Neamț 11064 – 0,96, in Gorj 0,56, in Harghita 0,4 iar in Buzau 1,00. Lasați copiii și cadrele didactice…