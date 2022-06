Deschiderea unui magazin şi funcţionarea acestuia Daca ti-ai propus sa patrunzi in domeniul comertului, atunci trebuie sa tii cont de o serie de aspecte, astfel incat magazinul tau sa nu prezinte riscul de a nu se bucura de succes, iar ideea ta sa nu se dovedeasca nepotrivita. Un magazin fizic prezinta Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luni, vara fiind in mod traditional perioada de varf a incasarilor provenind din industria turismului, de care tara depinde economic, relateaza France P

- Pentru ziua de duminica, 29 mai, se anunța animație mare la Gherla, in centrul orașului, de la primarie pana la gara. „O zi cu Academy și Bogdan Duma” se numește evenimentul plin de atracții, pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Deschiderea oficiala a evenimentului are loc la ora 12, cu prezentarea…

- Elevi și profesori din Germania, Olanda, Germania se afla intr-o vizita de lucru la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Zalau. Delegația participa la cea de-a treia parte a proiectului de parteneriat educațional „ERASMUS+”: „(C)all for Tolerance, Acceptance and Understanding – Building Bridges not Walls„…

- Penny, unul dintre cei mai activi retaileri din Romania, isi continua planul de extindere prin deschiderea a doua noi magazine in Sibiu si Livezeni, zona metropolitana a municipiului Targu Mures, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deputatul liberal Ben Oni Ardelean a anunțat, miercuri, ca proiectul Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 a trecut de votul Senatului. Propunerea legislativa pe care a depus-o in Parlament la finalul anului trecut și pentru care a reușit sa adune aproape 200 de parlamentari…

- Marți, 29 martie 2022, o patrula de jandarmerie a intevenit in urma unui apel primit prin 112, pe strada Calistrat Hogaș din municipiul Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate la fața locului, jandarmii au constatat ca, in timp ce iși plimba cainele din rasa pechinez, un barbat a fost atacat de…

- In Harkov, unde bombardamentele continua, festivalul de muzica clasica KharkivMusicFest 2022 se va desfașura intr-un buncar, a scris publicația Ukrainska Pravda . Deschiderea oficiala a evenimentului a avut loc pe peronul stației de metrou „Muzeul de istorie”. Subteranul este „casa” pentru peste 15.000…

- Scandal in familie Astazi, in jurul orei 18,25, politistii au fost sesizati prin 112 despre un scandal in familie, in municipiu, in urma caruia o femeie de 53 de ani, si ar fi intepat sotul, de 38 de ani, cu un cutit de bucatarie.Potrivit IPJ Arad, barbatul a fost transportat la spital pentru evaluarea…