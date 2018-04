Deschiderea unor noi capacitati industriale impulsioneaza piata de spatii logistice! Unde se afla Romania fata de tarile vecine?

Stiri pe aceeasi tema

- Toate produsele care sunt in depozitele noastre sunt destinate comercializarii, intr-o forma sau alta. Asadar, cererea are la baza cresterea sustinuta a consumului in Romania in ultimii ani. Daca privim la tipurile de companii care centralieaza aceasta...

- Piata industriala din Timisoara a inregistrat un volum ridicat de inchirieri in 2017, iar in paralel a fost livrat de un volum semnificativ de spatii noi. WDP si CTP se numara printre cei mai activi jucatori din piata de spatii logistice si industriale din orasul de pe Bega, cu doua proiecte noi,…

- vezi galeria Piata de spatii de birouri din Timisoara cunoaste o perioada de efervescenta, cu o cerere in crestere si sustenabila, care a stimulat, de asemenea, pipeline-ul cu noi proiecte ambitioase de cladiri moderne de birouri si mai ales eficiente energetic. In ceea ce priveste acest ultim aspect,…

- La sfarsitul lui 2017, stocul de spatii comerciale moderne din afara Bucurestiului ajunsese la nivelul de 2,42 milioane de metri patrati, potrivit raportului Romania Retail Regional Cities, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Livrarile de anul trecut au…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vizitat marti societatile Airbus, IAR si Premium Aerotec, de pe platforma Ghimbav, si a apreciat ca Armata Romana ar trebui sa ia in considerare aceste capacitati industriale, pentru a dispune de dotarile de care are nevoie. "Romania are un program…

- In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…