Stiri pe aceeasi tema

- Carmistin, lider in industria alimentara din Romania, a crescut numarul de angajați la peste 4000, aproape dublandu-l in trei ani. Fondata in 2000, compania continua sa se extinda și sa iși rasplateasca angajații cu beneficii competitive și oportunitați de dezvoltare profesionala.Carmistin - jucator…

- Furtuna din noaptea de 13/14 iunie 2024 a pus la pamant culturi in camp, a descoperit solarii, a luat pe sus acoperișuri. La Calarași, in județul Dolj, oamenii spun ca sunt obligați sa renunțe la tone de pepeni verzi „bombardați” de grindina.

- Polițiștii de frontiera romani și bulgari au descoperit peste 45.800 de bunuri contrafacute de peste 9.000.000 lei in Calafat. Ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, s-a prezentat pentru a intra in țara, un cetatean maghiar, de 55 de ani, la volanul unui camion. Acesta era incarcat cu diverse…

- In mai puțin de o ora de la deschiderea urnelor, prezența la vot in intreaga țara a depașit 1,3%, conform datelor furnizate in timp real de Autoritatea Electorala Permanenta. Peste 350.000 de cetațeni romani au mers deja sa voteze. Județele Teleorman, Olt și Giurgiu sunt in frunte in ceea ce privește…

- Pentru Cristian Totpati, taragotistul originar din Satu Mare, a canta in cadrul emisiunii “Tezaur folcloric” reprezinta nu doar o onoare, ci și o etapa semnificativa in cariera sa. Emisiunea, o prezența constanta pe TVR1 de peste trei decenii, a fost inițiata de regretata Marioara Murarescu și este…

- Intr-o perioada in care alegerile se apropie cu pași rapizi, practicile tradiționale de mituire a electoratului devin din nou subiect de discuție intensa. Un nou dosar penal deschis in comuna Ianca, Olt, arunca lumina asupra unei probleme persistente in peisajul politic: coruperea alegatorilor prin…

- 8 mai: ziua cand tot Occidentul serbeaza incheierea celui de-al doilea razboi mondial in Europa. Ani de-a randul, noi ne-am dus dupa modelul sovietic, cu 9 mai. 9 mai: ziua Schumann! Dar cine e Schumann asta și ce vrea el de la noi? ar fi o intrebare pe buzele multora. Sa spunem ca e una […] The post…

- Moldovenii nu iși doresc deschiderea unei misiuni franceze permanente de aparare la Chișinau, mai mult decit atit aceștia cred ca aceasta ar putea duce la implicarea țarii Republicii Moldova intr-un conflict militar. Cel puțin asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat in rindul cititorilor…