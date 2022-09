Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in fiecare an, conducatorii administratiei din Timis nu au ratat ocazia de a participa la deschiderea anului școlar. Unii au mers chiar daca au spus ca nu au vrut, alții nu au uitat sa vorbeasca ”politic” in postarile lor, important e ca noul an școlar a inceput cu bine Subprefectul de Timiș,…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a participat, luni, la ceremoniile de deschidere a anului scolar 2022-2023, la doua unitati de invatamant argesene, prilej cu care a aratat conditiile care asigura sanse egale la educatie. ”Lucrurile se misca in directia buna, daca oamenii care conduc…

- Este agitație in aceste momente pe terenul de sport al Colegiului Național " Mihai Eminescu", din municipiul Botoșani, acolo unde din clipa in clipa urmeaza sa inceapa festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023.

- Un barbat din Baiuț s-ar fi aruncat de pe un stalp de inalta tensiune. Medicii au putut constata decesul barbatului. Actualizare – IPJ Maramures Azi, 05 august, la ora 17:41, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca in localitatea Baiuț un barbat s-a urcat…

- Tribunalul Prahova bate record dupa record in ceea ce priveste pronuntarea sentintei in cauze penale. Intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de sapte milioane de lei, judecatorii prahoveni au amanat de 18 ori sa dea o solutie pe fondul cauzei.

- Opt investitii din judetul Bihor – cresa, bazin de inot si baze sportive – sunt finantate de Ministerul Dezvoltarii, cu suma de circa 75,5 milioane de lei, a informat miercuri cabinetul ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila. In cursul zilei de miercuri au fost semnate contractele de executie a lucrarilor…