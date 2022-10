Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 septembrie 2022 (a 12-a dupa Rusalii), la invitația Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului impreuna cu Intaistatatorul Eparhiei…

- In aceasta dimineața, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a binecuvantat Delegația maramureșeana ce va participa la Proiectul Eparhial „Satele Unite ale Maramureșului și Satmarului”, eveniment care se desfașoara in perioada…

- Duminica, 14 august 2022, cand este Inainte-praznuiurea Adormirii Maicii Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a savarsit Sfanta Liturghie Arhiereasca la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime”, Baia Mare, impreuna cu Preasfintitul Parinte Siluan, Episcopul Ortodox…

- Duminica, 14 august 2022 (a 9-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. De la ora 18:00, Intaistatatorul Eparhiei noastre va oficia Slujba Vecerniei unita cu Litia…

- Luni, 01 august 2022, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a savarșit Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare, iar Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul la Manastirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad,…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in contextul Anului Omagial 2022 „al rugaciunii in viața Bisericii și a creștinului”, Departamentul Media-Online din cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media in parteneriat cu Sectorul Teologic Educațional…

- Azi de la ora 9, Inaltpreasfintitul Nicolae, Mitropolitul ortodox roman al celor doua Americi si Preasfintitul Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, slujesc la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare, cu ocazia implinirii a 30 de ani de la finalizarea studiilor de licenta.…

- Marți, 26 iulie, de la ora 9:00, Inaltpreasfințitul Parinte Nicolae, Mitropolitul ortodox roman al celor doua Americi și Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, vor sluji la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, cu ocazia implinirii a 30 de ani de la finalizarea…