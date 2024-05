Deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, tot mai aproape Statele membre UE spera sa ajunga la un acord privind cadrele de negocieri - liniile directoare și principiile - pentru Moldova și Ucraina in prima saptamana a lunii iunie, chiar daca raman unele obiecții din partea Ungariei, care vizeaza Ucraina. Despre aceasta ambasadorii UE au discutat preț de doua ore pe 29 mai, relateaza IPN cu referința la Euractiv preluate de stiripesurse.md Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

