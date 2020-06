Alpinist utilitar, mort la Codlea

Un bărbat a murit după ce a căzut de la înălțime. Omul lucra la unul dintre blocurile de pe strada Lungă din Codlea, de lângă Lidl. Se pare că schela pe care lucra omul a cedat și muncitorul, care era prins în corzi, a căzut în gol.