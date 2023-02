Stiri pe aceeasi tema

- Creat special pentru școlari și cadre didactice, dar și pentru publicul larg interesat sa participe, „Timișoara e CULOARE” este un proiect propus de Asociația „Inițiativă in Educație” pentru a completa și extinde evenimentul de deschidere a programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana…

- Peste 100 de oficiali de rang inalt din 41 de tari aflate pe trei continente, dar si de la Comisia Europeana si Parlamentul European vor fi prezenti la Timisoara in weekendul deschiderii oficiale a programului Capitala Europeana a Culturii, din 17-19 februarie, potrivit news.ro Fii la curent…

- „Avem pofta sa schimbam lumea. Obiectiv? Unul foarte concret: viitorul prin educație” Cel mai intens weekend cultural al anului, cel al deschiderii oficiale a proiectului... The post Evenimentele marca „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii” debuteaza și la Arad, cu „Post-educația. Pedagogii ale…

- O expoziție de fotografie pe tema Revoluției și concert de muzica rap organizate de suporterii timișoreni reprezinta omagiul adus de Druckeria Revoluției Romane și eroilor acesteia. Asociația se alatura festivitaților de deschidere a programului Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

- Primaria a anunțat ca șapte strazi vor fi inchise pe 17 februarie, cand va fi deschis oficial anul Capitalei Europene a Culturii, intr-un weekend plin de evenimente „sub umbrela” Timișoara 2023. „In 17 februarie seara, Piața Unirii devine kilometrul 0 al Capitalei Europene a Culturii și loc de intalnire…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a subliniat ca titlul de Capitala Europeana a Culturii este, de fapt, o recunoastere a potentialului unui oras, iar faptul ca Timisoara va purta aceasta denumire in 2023 arata ca orasul in care valorile europene sunt respectate, exista diversitate si inovare.…

- Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza Agenda Culturala pentru 2023, prin seria de evenimente grupate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, in cadrul amplului program „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, debuteaza in aceasta saptamana prin doua momente de excepție, desfașurate…

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o festivitate speciala, pentru a marca apropierea datei la care orașul Timișoara preia titlul de Capitala Europeana a Culturii. Aceasta a avut loc la Casa Romaneasca din Viena, unde a fost intonat imnul…