Deschidere oficiala - CLINICA SANTECH MEDICAL.

Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine marți intr-o vizita oficiala la București și va fi primita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit agendei Administrației prezidențiale. Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie…

- Presedintele Klaus Iohannis a contrazis afirmațiile ministrului Apararii, Vasile Dincu, care a spus zilele trecute ca „singura șansa a pacii in acest moment poate sa fie o negociere cu Rusia”. In urma acestei declarații, Volodimir Zelenski a ieșit și a spus ca cei care fac astfel de declarații sunt…

- Concert Vița de Vie, Subcarpați, Urma, Ada Milea & Bobo in Piața Cetații din Alba Iulia. Deschidere oficiala Via Transilvanica Vița de Vie, Subcarpați, Urma și Ada Milea & Bobo vor concerta sambata seara, 8 octombrie, in Piața Cetații din Alba Iulia. Concertul face parte din evenimentul oficial de deschidere…

- Mare surpriza și onoare totodata, la Ploiești, cu ocazia expoziției organizate de Forțele Navale Romane la Ploiești: va fi prezent, la ceremonia oficiala, contraamiralul de flotila Cornel-Eugen Cojocaru, locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale, practic al doilea om din Marina Militara.…

- Clubul Rapid a publicat un comunicat oficial in urma incidentelor de la finalul meciului cu FCU Craiova, caștigat de olteni cu 1-0. Cristian Sapunaru, capitanul echipei, s-a ciondanit cu forțele de ordine și a sarit la bataie cu o persoana din anturajul gazdelor in drumul spre vestiare. „Siguranța este…

- Un incendiu provocat de trasnet a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la tribuna oficiala a Stadionului ”1 Mai” din municipiul Slobozia, informeaza Agerpres. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, focul a fost lichidat dupa o interventie de aproximativ doua ore. Au ars…

- FCU Craiova - Petrolul Ploiești 0-1. Marius Croitoru are 3 infrangeri și un egal in 6 meciuri pe banca oltenilor. Dupa duelul de la Targu Jiu, tehnicianul de 41 de ani a fost extrem de dezamagit. Antrenorul lui FCU Craiova a protestat pe final la un presupus henț in careu al ploieștenilor, faza la…

- LIVE VIDEO| Ceremonia oficiala de deschidere a Festivalului Roman Apulum 2022: Parada legionarilor romani și a razboinicilor daci Ceremonia oficiala de deschidere a Festivalului Roman Apulum 2022: Parada legionarilor romani și a razboinicilor daci Incepand de astazi, timp de patru zile Alba Iulia gazduiește…