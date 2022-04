Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanta de 1 mai: Peste 80%-grad de ocupare in hotelurile de pe litoral RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (28 aprilie, ora 8:30) - Realizator: Catalin Cîrnu - Ușor, ușor, ne îndreptam catre mini, minivacanța de 1 Mai. Sezonul estival începe oficial peste doua zile, iar…

- In Vinerea Mare, garile și cele mai importate drumuri din țara au fost mai pline ca de obicei. Este primul Paște fara restricții dupa criza COVID, astfel ca mulți romani au pornit la drum, spre rude sau in zone turistice. Dar problemele nu au intarziat sa apara.

- Zeci de masini stau la coada in Vinerea Mare, 22 aprilie, astepand sa treaca Punctul de Trecere a Frontierei de la Vama Veche Bulgaria, judetul Constanta. Cu prilejul sarbatorilor pascale, una dintre destinatiile preferate de vacanta a romanilor este Bulgaria, alaturi de Grecia. Bulgaria a ridicat de…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si uscat. Sunt tronsoane de drum in zona de munte care au partea carosabila curata si partial umeda. Nu s-a intervenit cu material antiderapant, au fost efectuate doar patrulari. Sectoarele de drumuri judetene au…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si partial umed in zona de munte, respectiv curat si uscat in rest. Pe sectoarele de drumuri nationale s-a actionat cu 4 utilaje si s-au imprastiat 10 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri judetene…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si partial umed in zona inalta de munte, respectiv curat si uscat in rest. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 9 utilaje si s-au imprastiat 12 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si partial umed in zona de munte, respectiv curat si uscat in rest. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 2 utilaje si s-au imprastiat 6 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri judetene…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si partial umed in zona de ses, respectiv curat si umed in zona de munte. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 11 utilaje si s-au imprastiat 12 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri…