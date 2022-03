Stiri pe aceeasi tema

- Editia a treia a programului Start-Up Nation va fi lansata in perioada aprilie-mai, conform termenului avansat, aceasta reprezentand "o prioritate imediata", informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a inițiat perioada de consultari și dezbateri publice asupra propunerilor de proceduri de implementare aferente programelor pentru IMM-uri ce urmeaza a fi lansate anul acesta și a criteriilor de departajare la finanțare, cu scopul perfecționarii cadrului ...

- StartUp Nation 2022: Proiectul noului program și criteriile de punctaj, publicate. Care sunt domeniile cu cele mai mari șanse Proiectul de procedura de implementare pentru viitorul program Start-Up Nation 2022 a fost publicat vineri, 25 februarie, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. In cadrul…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat vineri proiectul de procedura de implementare pentru viitorul program Start-Up Nation 2022, prin care ar urma ca antreprenorii aflați la inceput de drum sa poata obține finanțari nerambursabile de la stat de cate 100.000 sau 200.000 de lei, cu anumite…

- Se relanseaza Programul START-UP Nation. Noi condiții pentru acordarea sumei de 200.000 de lei pentru inceperea unei afaceri Editia a treia a programului Start-Up Nation ar putea incepe in aprilie-mai, in functie de momentul in care va fi finalizata platforma de catre STS, a declarat miercuri, la briefingul…

- ”Astazi vom adopta o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din Romania. Prin Programul de Guvernare, ne-am asumat ca obiectiv stimularea economica, sustinerea investitiilor strategice in infrastructura, in sanatate, in educatie, inovare si digitalizare precum si reducerea decalajelor…

- Șapte dintre obiectivele propuse in 2022 de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului au fost deja indeplinite, a anunțat miercuri ministrul Constantin Daniel Cadariu. „In momentul de fața, sintetic, suntem in situația in care avem șapte obiective indeplinite din ce ne-am propus pentru acest an”,…

- Start-Up Nation și schema de ajutoare de stat HoReCa ar urma sa fie incluse pe lista programelor de finanțare pe care statul le deruleaza din fonduri de la buget pâna la finalul anului 2027, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența emis, miercuri, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului…