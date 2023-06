Descărcări electrice, averse torenţiale, grindină şi intensificări ale vântului, la munte şi în sudul şi estul Transilvaniei Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana la ora 22.00 .Potrivit ANM, luni, de la ora 12.00 la ora 22.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si intensificari ale vantului, la munte si in sudul si estul […] The post Descarcari electrice, averse torentiale, grindina si intensificari ale vantului, la munte si in sudul si estul Transilvaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

