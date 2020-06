Stiri pe aceeasi tema

- Legea de respingere a Ordonanței de Urgența ce amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020 a fost adoptata de Parlament. Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

- Curtea Constitutionala a stabilit, marti, ca OUG 25/ 2020 care prevedea liberalizarea programelor nationale de sanatate este neconstitutionala in ansamblul sau, fiind adoptata fara avizul Consiliului Legislativ. OUG a fost propusa de fostul ministru al Sanatatii Victor Costache. CCR a dezbatut, marti,…

- FACIAS solicita autoritaților respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului pe perioada ”starii de alerta”, așa cum sunt reglementate de lege Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita autoritaților sa respecte toate drepturile cetațenilor in perioada…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 9, art. 14 lit. c1 ) – f) și art. 28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, cu modificarile și completarile…

- Valabilitatea documentelor emise de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor se prelungeste pana la incetarea starii de urgenta si sunt recunoscute de autoritati pe teritoriul Romaniei. Cetatenii aflati in aceasta situatie vor avea la dispozitie 90 de zile de preschimbare a actelor respective,…

- Guvernul a adoptat, joi seara, OUG privind amanarea ratelor pentru romanii cu datorii la banci. TEXTUL COMPLET al Ordonanței de urgența In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanța de urgența: Art.1. In ințelesul prezentei ordonanțe…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Tulcea ofera informații cu privire la masurile adoptate in domeniul de activitate propriu – drepturi banești acoperite din bugetul asigurarilor pentru șomaj, ȘOMAJ TEHNIC – luate in contextul starii de urgența, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonanței…

- Hotararea care reglementeaza acordarea banilor pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor apare in OUG 30/2020, care a intrat de astazi in vigoare. Cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul de stat prin bugetul…