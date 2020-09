Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul de 33 de ani a ratat, in mod incredibil, sansa de a castiga Grand Slam-ul cu numarul 18 din cariera! Neinvins in 2020, el a suferit primul esec din cauza unei decizii care va naste dezbateri aprinse, in urmatoarele zile.

- Novak Djokovic (33 de ani), principalul favorit al turneului de la New York, a fost DESCALIFICAT de la US Open pentru un gest nesportiv, iar reacțiile au inceput sa curga rapid. In meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos…

- Novak Djokovic, principalul favorit al turneului de la New York, a fost descalificat de la US Open pentru un gest nesportiv.In meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos o minge spre linia de fund. Mingea a lovit unul…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik, Ștefan Ursu. Albot a fost infrant in trei seturi dupa 2 ore și 15 minute, scor 4-6, 1-6, 4-6. In runda urmatoare, Gombos il va intalni pe croatul Marin Cilic, numarul 38 mondial. © Sputnik / Miroslav Rotari Gala Sportului Moldovenesc 2019 in imagini: Cum a decurs…

- Vloggerul Colo a scapat de inchisoare, dupa ce a fost acuzat pentru instigare la viol, insa va trebui sa plateasca in schimb o amenda uriașa. Cat trebuie sa scoata din buzunar tanarul Alexandru Balan.

- Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Acesta este cel de-al patrulea sportiv care a participat la Adria Tour testat pozitiv cu COVID-19. Pe rand, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Marko Paniki (preparatorul fizic al lui…

- Novak Djokovic a inceput sa planga, sub aplauzele celor 4.000 de spectatori, la finalul turneului caritabil Adria Tour. Djokovic nu s-a calificat in finala turneului, dupa doua victorii si un esec.Novak Djokovic a fost one-man show la turneul caritabil Adria Tour, organizat chiar de el, la…

- Jucatoarea americana de tenis Danielle Collins, nr. 51 WTA, a reactionat virulent la atitudinea critica a liderului ATP, Novak Djokovic, privind protocoalele de siguranta propuse de organizatorii US Open, reamintind ca jucatorii trebuie sa joace pentru a castiga bani din nou, relateaza Reuters.…