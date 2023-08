Stiri pe aceeasi tema

- Punerea sub acuzare de marți a lui Donald Trump pentru incercarea de a anula alegerile din 2020 va accelera probabil demersul sau de a fi nominalizat de Partidul Republican drept candidat la alegerile prezidentiale din 2024, arata Reuters, care citeaza analisti independenti, sondaje si strategi ai partidului.

- Fostul președinte american, Donald Trump, domina competitia interna republicana pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite de anul viitor, avand un sprijin de 47% in Partidul Republican, mult peste cel de 19% pentru guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, indica rezultatele

- Fostul vicepreședinte republican Mike Pence, care a provocat furia lui Donald Trump cand a refuzat sa-l susțina in efortul de a anula rezultatele alegerilor pierdute in 2020 in fața lui Joe Biden, urmeaza sa intre in cursa prezidențiala din 2024 impotriva fostului sau șef, intr-un anunț pe care il face…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Orador i-a indemnat joi pe cetatenii americani de origine hispanica sa nu-i acorde niciun vot guvernatorului statului Florida, Ron DeSantis, contracandidatul lui Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican care vor decide cine va fi candidatul partidului…

- Guvernatorul statului american Florida isi anunta in cateva ore candidatura la alegerile primare republicane. Ron DeSantis a ales sa faca anunțul intr-o discuție live, pe Twitter, cu proprietarul platformei, Elon Musk.

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…

