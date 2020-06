Stiri pe aceeasi tema

- Acțiuni in forța in forța a autoritaților, miercuri, la mai multe firme din Bolintin Vale pentru verificarea operatiunilor cu materiale reciclabile. La percheziții au participat peste 70 de polițiști, jandarmi, dar și angajații Garzii de Mediu, se arata in comunicatul Poliției Romane.Firmele din Bolintin…

- Nu mai puțin de 70 de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, impreuna cu 44 de comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu, sprijiniți de 32 de jandarmi ai Gruparii Mobile Ploiești și Inspectoratul Judetean de Jandarmi Giurgiu deruleaza incepand de miercuri dimineața o acțiune de…

- Un accident rutier a avut loc intre localitațile Cristur și Coasta. O cisterna cu lapte s-a rasturnat. Șoferul este conștient și refuza transportul la spital. Un accident rutier s-a petrecut in jurul amiezii intre localitațile Cristur și Coasta. O cisterna cu lapte s-a rasturnat. Spre locul evenimentului…

- Belgia iese din carantina in 4 etape:Etapa 1. Din 4 mai 2020: cand se poate relua activitatea treptat respectand regulile sanitare.Se deschid magazinele de materiale textile și mercerie.De la varsta de 12 ani este obligatoriu purtarea maștilor sau orice accesoriu care acopera nasul și gura in transportul…

- Echipe formate din comisarii Garzii Naționale de Mediu (GNM) - Comisariatele Municipiului București și al Județului Ilfov au efectuat, pe parcursul lunii martie, o serie de controale tematice la depozitele de deșeuri Iridex și Ecosud. In urma verificarilor, s-au constatat mai multe neconformitați și…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; Constanta cumpara 14 loturi de materiale sanitare. Firmele cu care a semnat unitatea sanitara sunt: Novitrade SRL, B.Braun Medical, Ada Sena SRL, MLM Medical SRL, Mercator Medical SRL. Cele 14 loturi sunt urmatoarele: lotul 1 pachet manusi…

- Primaria Capitalei și primariile de sector din București au fost amendate de inspectorii Garzii de Mediu cu suma de 75.000 de lei pentru ca nu au implementat corect masurile pe care și le-au asumat in Planul Integrat de Calitate a Aerului, a anunțat...

- O persoana a fost arestata in cazul poluarii masive din Capitala. El ar avea legatura cu o companie de salubritate care a fost verificata, in urma cu cateva zile, de politisti, procurori si de specialistii Garzii de Mediu.