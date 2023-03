Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Liderul chinez, Xi Jinping, a vorbit despre nevoia a se opune influențelor „pro-independența” din Taiwan și a promis sa consolideze securitatea naționala și sa transforme armata intr-un „mare zid de oțel” in primul sau discurs din cel de-al treilea mandat prezidențial, relateaza CNN și The Guardian.Xi…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- In acest moment, Statele Unite sondeaza aliații apropiați cu privire la posibilitatea de a impune noi sancțiuni Chinei daca Beijingul ofera sprijin militar Rusiei pentru razboiul din Ucraina. Ce urmaresc americanii? Sa obtina sprijinul unei serii de țari, in special a celor din bogatul Grup al celor…

- Statele Unite cred ca China "ia in considerare" sa trimita ajutoare letale Rusiei, dar informatiile sugereaza ca Beijingul nu a luat o decizie finala, a afirmat directorul CIA, William Burns, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Din punct de vedere economic, principalele obiective sunt de a restabili creșterea robusta a economiei Chinei, de a imbunatați situația a sute de milioane de muncitori din mediul rural, de a stabiliza piața imobiliara aflata in dificultate. Astfel, Chen Zhiwu, unul dintre economiștii care se așteapta…

- Statele Unite a avertizat China sa nu inceapa sa furnizeze arme Rusiei. Departamentul american de Stat a comunicat ca monitoriza indeaproape activitatea Chinei si ca sunt ingrijorate de faptul ca Beijingul inca investeste in legaturile cu Moscova.