Un tanar biatlonist ucrainean a murit in lupta dupa invadarea tarii sale de catre Rusia, informeaza marca.com.

Un student din India a fost ucis marți in timpul bombardamentului din Harkov, din estul Ucrainei, a transmis Ministerul Indian de Externe.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca este timpul ca Occidentul sa ia in considerare impunerea unei zone de interdictie aeriana pentru rachetele, avioanele si elicoptere rusesti ca raspuns la bombardarea orasului Harkov, transmite Reuters.

Cel putin doua explozii puternice au avut loc luni la Kiev, la scurt timp dupa prima runda de negocieri de pace intre Rusia si Ucraina, conform unor relatari din media ucrainene, preluate de DPA.

Majoritatea romanilor sustine ca, in cazul unui atac, Romania ar trebui sa participe la apararea altui stat membru NATO, potrivit unui sondaj INSCOP.

Vehicule aparținand trupelor ruse au fost vazute duminica pe strazile orașului Harkiv din nord-estul Ucrainei, a scris Anton Herașcenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, pe Telegram, potrivit Reuters

Cele mai grele lupte din Ucraina se desfașoara in prezent in jurul orașului Harkov, in nord-estul țarii, potrivit unui oficial citat de agenția de presa Reuters preluat de mediafax.

In contextul in care Rusia a atacat, astazi, Ucraina, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a decis sa inlature totemul de la intrarea in Parcul "Fiodor Tolbuhin", denumit dupa generalul rus care a condus armata care a contribuit decisiv la instaurarea regimului comunist in Romania, potrivit news.ro.