Derogări la neonicotinoide pentru culturile de porumb, floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr Derogari privind utilizarea tratamentelor cu neonicotinoide la culturile de porumb, floarea-soarelui și sfecla de zahar, ca urmare a solicitarilor venite din partea fermierilor romani. Autoritatea Naționala Fitosanitara a publicat lista produselor care pot fi folosite, in acest an, pentru tratarea semintelor. Asa cum se stie, utilizarea neonicotinoidelor este interzisa in UE din 2014. La floarea soarelui au fost autorizate trei produse, la porumb – patru, iar la sfecla de zahar – doua. Derogarile au fost luate in contextul in care din cauza schimbarilor climatice, Romania se confrunta an de an… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

