Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanta de urgenta, autorizarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari, si a Serviciului Roman de Informatii sa achizitioneze autovehicule necesare desfasurarii activitatilor structurilor din cadrul acestora.

- Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanta de urgenta, autorizarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari, si a Serviciului Roman de Informatii sa achizitioneze autovehicule necesare desfasurarii activitatilor structurilor din cadrul acestora, informeaza…

- Serviciul Roman de Informatii și Ministerul de Interne primesc o derogare de la Guvern pentru a cumpara mașini. Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanta de urgenta prin care structurile/institutiile din cadrul si subordinea Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii pot demara…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a confirmat ca, in anul universitar 2024-2025, Florian Coldea nu va mai preda la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul”, instituție unde deținea funcția de conferențiar universitar incepand cu anul 2017. Dupa ce Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anunțat…

- Șoferii cu permis pentru categoria B pot sa conduca și unele tipuri de motociclete, in anumite condiții, dupa ce legea care prevede aceste modificari a fost publicata in Monitorul Oficial pe 8 mai și se aplica incepand din 11 mai. Actul normativ fusese promulgat de președintele Klaus Iohannis pe 29…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reaminteste ca, luni si marti, serviciile publice comunitare care elibereaza permise de conducere, certificate de inmatriculare, pasapoarte, respectiv carti de identitate, precum si structurile Ministerului Afacerilor Interne care elibereaza alte tipuri de documente…

- Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Public pe acest an cu suma de 14,89 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara. Din acesti bani, 14 milioane sunt pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in vederea asigurarii co-finantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru…

- In anul 2023, promovabilitatea examenului pentru obținerea permisului de conducere in Romania a fost subiectul unei analize efectuate de Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari (DGPCI), evidențiind performanța școlilor de conducatori auto. The post PERMISE DE CONDUCERE Statistica permiselor…