Guvernul a inființat o noua structura administrativa, menita sa asigure ”buna guvernanța” din reforma instituita prin PNRR. Executivul va angaja in noua instituție 50 de bugetari, cu salarii care ajung la 13.000 lei/luna, plus sporuri de 30%. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a decis inființarea Centrului de excelența pentru administrația publica in domeniul dezvoltarii durabile […] The post Derogare de la „austeritate”. Se fac angajari la stat pe salarii de 13.000 lei și sporuri de 30% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .