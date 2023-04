Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a averizat, joi, asupra unui nou val de gripa care se manifesta in județul Suceava și recomanda persoanelor din categoriile vulnerabile sa se vaccineze antigripal. Purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Budeanu, a declarat ca saptamana trecuta au ...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a calificat drept "infractori" pe manifestantii care au blocat miercuri sosele ale tarii in cadrul protestelor antiguvernamentale declansate in urma reformei judiciare anuntate de noul sau executiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Andreia Bodea, directorul Colegiului National IL Caragiale Bucuresti, spune ca, deși cladirea in care invața mii de elevi are risc seismic trei, aceasta nu a mai fost expertizata de 30 de ani. Ea a mentionat ca in 1895 a fost construit parterul cladirii, ulterior adaugandu-se trei etaje. Andreia Bodea…

- Secretarul general al ONU a avertizat marti in legatura cu riscul unui exod „de o amploare biblica” din cauza cresterii nivelului oceanelor in urma incalzirii climei de pe Terra si a lansat un apel public pentru „acoperirea lacunelor” din dreptul international, mai ales in ceea ce ii priveste pe refugiati,…

- Saptamanile ce urmeaza vor fi ''decisive'' pentru rezultatul razboiului din Ucraina, a apreciat joi presedintele Consiliului European, Charles Michel, care le-a cerut liderilor statelor membre ale Uniunii Europene sa raspunda cererilor de inarmare formulate de Kiev, transmit AFP si

- Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, amenința cluburile care vor sa-l transfere pe brazilianul Roger Junio (26 de ani) ca se vor expune unui risc major. Joi, Gazeta Sporturilor a prezentat cazul lui Roger Junio, declarat liber de contract de FIFA pentru „justa cauza”, dupa ce clubul din Gruia…

- Un general american a avertizat asupra riscului ridicat de razboi cu China, in 2025, cel mai probabil in jurul Taiwanului, si i-a indemnat pe ofiterii sai sa fie pregatiti pentru lupta inca din acest an, informeaza AFP.

- Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), informeaza consumatorii și presa cu privire la suspiciunile de inșelatorie din partea companiei Kitchen Shop SRL, cunoscuta sub denumirea de Bismobil Kitchen, și recomanda sesizarea ISSPNCC in cazul…