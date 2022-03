Dermatologii avertizează! Tendința periculoasă de pe TikTok: te poate orbi Specialiștii in dermatologie și-au exprimat ingrijorarile legate de siguranța cu privire la o tendința de frumusețe de pe TikTok care a desfigurat femeile tinere dupa ce și-au creat pistrui. Videoclipurile postate pe platforma de socializare arata femei care folosesc ace pentru a-și injecta henna sau cerneala neagra pe nas și... The post Dermatologii avertizeaza! Tendința periculoasa de pe TikTok: te poate orbi appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A doua jumatate a anului 2022 vine cu un val de restructurari și transformari sistemice in randul companiilor din Romania, apreciaza specialiștii unei companii in domeniul consultanței in resurse umane. Adaptarea ar putea insemna, intr-o prima faza, inghețarea investițiilor și a costurilor. Fii…

- Intr-un moment ”in care lumea se confrunta deja cu un nivel fara precedent de foamete, este deosebit de tragic sa vedem foamea aparand (intr-o tara) care a fost de multa vreme granarul Europei”, a declarat directorul PAM, David Beasley, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Gloantele si bombele din Ucraina…

- Economistul Mircea Coșea crede ca fara masuri rapide și ferme din partea Guvernului, cetațenii, respectiv companiile din țara noastra nu vor mai putea face fața inflației explozive. „E o situație care incepe sa nu fie ingrijoratoare, ci periculoasa. Suportabilitatea populației incepe sa fie…

- Unul din momentele importante ale fiecari dimineți este o cana de cafea proaspata și fierbinte. De-a lungul secolelor, cafeaua a devenit una din bauturile cele mai frecvente din menu-ul dimineților. Dar, spun experții, in ultimii ani, calitatea a scazut. Motivul sunt schimbarile climatice in zonele…

- Alte produse au fost retrase de urgența din supermarket-uri! Specialiștii au descoperit o substanța periculoasa in dulciurile din magazine. Majoritatea oamenilor consuma asta indiferent de anotimp. Carrefour a rechemat lotul cu mai multe sortimente și un alt deliciu cu ciocolata. Iata anunțul oficial…

- Judecatorul Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj a contestat in instanta suspendarea automata din functie ca urmare a deciziei Sectiei pentru judecatori a CSM de a-l exclude din magistratura pentru ca ar fi facut de ras profesia de magistrat, potrivit portalului instantelor de judecata.Danilet a fost…

- Judecatorul Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj a contestat in instanta suspendarea automata din functie ca urmare a deciziei Sectiei pentru judecatori a CSM de a-l exclude din magistratura pentru ca ar fi facut de ras profesia de magistrat, potrivit portalului instantelor de judecata.Danilet a fost…

- Doi membri ai Consiliului Științific din Franța au stabilit ca tulpina Omicron este mai puțin severa și mai mult clasica, in comparație cu variantele precedente. Estimarea arata ca tulpina Omicron este cu pana la 80% mai puțin periculoasa decat Delta. Profesorii Yazdan Yazdanpanah și Bruno Lina,…