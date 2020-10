Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca este cea mai performanta unitate medicala Covid din Romania. Conform statisticilor, rata vindecarii pacienților aflați in stare critica este mult peste media naționala, anunța MEDIAFAX.In urma unei evaluari realizate la nivel național de…

- Ministerul Sanatatii anunta ca "in jur de 300 de paturi de Terapie Intensiva" mai sunt libere in acest moment la nivel național pentru bolnavii COVID-19, informeaza Hotnews.ro, dupa ce Romania a inregistrat cel mai sumbru bilant de la debutul pandemiei. Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a explicat ca o soluție nu este decuplarea pacienților aflați pe moarte, in ATI, ci creșterea numarului de locuri. In Italia, a fost o varianta adoptata de medici, insa in Romania legea nu permite acest lucru. Mai mult decat atat, in viziunea șefului DSU aceasta este…

- Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice dintre copii și considera ca asigurarea accesului egal la educație al tuturor elevilor este o provocare majora intampinata…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 114.648.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa deGrupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Consola PlayStation 5 va fi disponibila in Romania din 19 noiembrie, anunța Sony Interactive Entertainment, care a prezentat data de lansare și detaliile legate de preț pentru dispozitiv, precum și o serie de jocuri care vor veni cu aceasta.

- Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania considera ca strategia de triaj și ingrijire a pacienților este greșita in privința locurilor destinate acestor activitați. Reprezentanții federației arata ca guvernații au obligația sa asigure un mediu de lucru in care salariații din sanatate sa-și poata…