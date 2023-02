Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primarului orașului Comrat, Serghei Anastasov, Republica Turcia și Uniunea Europeana sunt principalii investitori in Comrat. In ultimii ani, Turcia a implementat in oraș proiecte in valoare de 400 milioane de lei. „A fost construit un nou stadion, un colegiu, un spital și a fost efectuata o…

- Decizia statelor occidentale de a furniza Ucrainei tancuri este inutila din punct de vedere militar si periculoasa politic, au estimat miercuri oficiali rusi, dupa ce Germania a decis sa transfere Ucrainei tancuri Leopard 2 si Statele Unite sunt asteptate sa accepte livrarea unor tancuri M1 Abrams catre…

- Șefa statului Maia Sandu a spus ca Republica Moldova se confrunta cu numeroase crize care au aparut ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, iar in aceasta situatie ”republica are sansa de a supravietui doar in cadrul Uniunii Europene”. Potrivit Infotag , Maia Sandu a declarat acest lucru…

- Vorbind la zece luni dupa ce Rusia a declansat un razboi care a ucis zeci de mii de oameni si a stramutat milioane, Zelenski a spus ca, daca libertatea a venit cu un pret ridicat, sclavia ar costa si mai mult.„Am indurat la inceputul razboiului - am rezistat la atacuri, amenintari, santaj nuclear, teroare,…

- Demonizat de mult timp de Partidul Verzilor din Germania, care conduce unele dintre principalele ministere ale guvernului, carbunele urma sa fie eliminat treptat pana in 2030, dar razboiul declanșat de Rusia in Ucraina și restricțiile pe exporturilor de gaze au adus carbunele inapoi in planurile guvernului…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a anunțat ca țara sa va oferi Republicii Moldova un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) pentru a ajuta la consolidarea impotriva efectelor razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA.Aceste fonduri urmeaza sa fie…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca țara sa suferea joi seara, intreruperi de urgența ale energiei electrice, dupa un nou val de atacuri cu rachete rusești, chiar in timp ce temperaturile scad pana la ingheț și mai jos, potrivit CNN . In mesajul sau video zilnic, liderul ucrainean…

