Derby-ul „U” Cluj – Unirea Dej se joacă pe Cluj Arena Fanii lui &"U&" Cuj se bucura de revenirea favoriților pe teren popriu la urmatorul meci disputat pe teren propriu. Echipa antrenata de Erik Lincar se va bucura din nou de avantajul propriului teren și beneficiaza de un gazon nou. Universitatea Cluj revine pe Cluj Arena dupa mai bine de doua luni în care a jucat la Oradea și la Bistrița. Echipa antrenata de Lincar a evoluat ultima data pe arena principala pe data 12 august, atunci când s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Constanța.

